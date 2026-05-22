県立岐阜北高校の男性教師が、テニス部の部員に体罰をしたとして懲戒処分となりました。 減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けたのは、県立岐阜北高校のテニス部顧問を務めていた60歳の男性教師です。 岐阜県教育委員会によりますと、男性教師は4月18日のテニス部の練習試合中、応援をしながら英語の問題集を見ていた部員の尻を蹴り、頭をスマートフォンで叩き、持っていた問題集を投げ捨てました。 部員は