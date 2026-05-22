俳優の伊勢谷友介（４９）が、最新ショットを披露した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、アウトドアブランドのアイテムを着用。「ＲＯＡＲＫ２０２６の春夏のＬＯＯＫに着用したＧＯＮＺＯＣＵＢＡＳ／ＳＳＨＩＲＴＳ。イージーケアと吸水速乾機能を持つオリジナルファブリック〓ＲａｍｂｌｅｒｓＣｌｏｔｈ〓を採用し、肌触りの良い質感で洗ってもシワになりにくく、旅先でも活躍してくれる１枚に仕上が