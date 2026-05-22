都内で会見…アイスダンスチームを結成フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指す。交際関係にある2人。宇野さんは「どうせならというか、絶対、隣は自分がいいなと」と本音を激白。隣の