明治安田Ｊ１百年構想リーグで現在西１位の神戸は２２日、９０分で勝てば同１位が確定する最終節の第１８節・福岡戦（２３日・ベススタ）に向け、神戸市内で調整した。チーム練習後にミヒャエル・スキッベ監督らがオンラインで会見。指揮官は「私もチームもモチベーションが高い状態。ゴールに直結するプレーを」と期待した。自力で勝ち点１差で迫る２位・名古屋を振り切り、東１位の鹿島とのプレーオフラウンドでの決戦に進むつ