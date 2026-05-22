ボローニャが2026-27シーズンの新ユニフォームを発表イタリア1部ボローニャが、2026-27シーズンのホームユニフォームを発表した。かつて元日本代表MF中田英寿氏、日本代表DF冨安健洋も所属したスクデット7回の古豪は、地元のスポーツ用品メーカーであるマクロン社が2001年からサプライヤーを務めている。赤と紺の縦縞が伝統のボローニャは、今回のユニフォームのデザインにも紺のベースに2本の赤い縦縞が入っている。本拠地の