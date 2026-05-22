プルマン東京田町にて販売されている、ギフトにも最適なクッキー缶「アソーテッド・クッキー 」がリニューアル。北海道産バターをより贅沢に配合し、ロンネフェルト茶葉などを使用した香り豊かな味わいへと、洗練されたラインナップに変化します！ プルマン東京田町「アソーテッド・クッキー 」 販売期間：2026年6月1日(日)より通年販売販売時間：11:00〜20:30場所：KASA GRAB ＆ GO (テイクアウト専用) / 東京都