ゼッテリアにて、「えび×ビーフ」の贅沢バーガーなどが登場する「アジアンバーガーフェア」を開催。「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新メニュー3品が販売されます☆ ゼッテリア「アジアンバーガーフェア」 期間：2026年5月27日(水)〜6月中旬※なくなり次第終了販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月20日時点） ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、初夏にぴったり