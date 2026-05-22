サーティワンが、アイスクリームシーズンの幕開けにぴったりなキャンペーン「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催。「トリプルポップ」に、1コ100円でポップスクープを追加して、最大でポップ10までをお得に楽しめます！ サーティワン「毎週木金土日はよくばりフェス！」 価格：・トリプルポップ570円(税込)・ポップ4670円(税込)・ポップ5770円(税込)・ポップ6870円(税込)・ポップ7970円(税込)・ポ