「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）幕下最下位格で初土俵を踏んだ大森（２２）＝追手風＝が、清水海（境川）に鮮やかな上手投げを決め、６勝１敗で場所を終えた。清水海は５勝２敗。六番相撲で“史上最強の新弟子”の異名を誇る旭富士に敗れたが、引きずることはなかった。まわしを取れず、相手の突き押しに手こずったが、右上手を引いて余裕が出た。寄り進む相手を土俵際で豪快に裏返しにした。「中に入られた