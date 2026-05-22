降雨の影響によるコースコンディション不良で第2ラウンドが中止となったことを伝える電光掲示板＝袖ケ浦CC袖ケ浦女子ゴルフのブリヂストン・レディースは22日、千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦で第2ラウンドを開始したが、降雨の影響で中断した後、天候とコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。大会は3日間に短縮され、54ホールで争われる。23日に予選ラウンドの残り18ホール、24日に決勝ラウンドの18ホールを行う。