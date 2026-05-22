沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高2年の生徒ら2人が死亡した事故を巡り、内閣府沖縄総合事務局は22日、船が無登録だったとして海上運送法違反容疑で、死亡した船長に対する告発状を中城海上保安部に提出した。