◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東三段目6枚目の旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が、元十両で右膝の大ケガから復帰した西三段目21枚目の三田（24＝二子山部屋）を下した。立ち合いから突いて中に入らせなかった。相手のはたきにも動じず、最後は力強く押し出した。今場所も地力を示して7戦全勝。序ノ口デビューから無傷の21連勝とした。3場所連続の各段優勝が見えて