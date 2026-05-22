21日、都内で行われた「ポムポムポーション CAFE」オープニングイベントに、俳優の榮倉奈々（38）がお客様第一号として登場した。【映像】ポムポムプリンのファンサにメロメロな榮倉奈々イベントでは「ブレンディ」ポーションとコラボし、店長を務めるサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンが榮倉をお出迎え。小学校から大好きだったというポムポムプリンとの夢の共演や、名前を呼んでくれるファンサービスに榮倉はメロ