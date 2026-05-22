フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、東京都内で会見し、アイスダンスチーム結成を発表した。２０３０年の五輪出場を目指し、今秋から競技に復帰すると明かした。アイスダンス挑戦を誰かに相談したかを問われた本田は振り付け担当やコーチに相談したと明かし「あとは家族ですね。昔からいろんな切磋琢磨してきたり理解してくれるので伝えました