発酵性食物繊維普及プロジェクトは5月11日、都内で「新腸活最前線 発酵性食物繊維“腸×肌”トレンド発表会」を開催した。発表会は発酵性食物繊維に関するエビデンスの紹介を交えた。特別講演では同プロジェクト事務局長の西沢邦浩氏が発酵性食物繊維の国内外の概況とエビデンスについて紹介。西沢氏は「欧米ではすでにファイバーの時代が到来している」と語った上で、「流行のプロテインもそれだけで過剰に摂取すると健康面の