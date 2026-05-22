2026年5月30日（土）、観世能楽堂（東京都中央区銀座）にて、日本の伝統芸能「能」をこれまでにない形で体験する体験型イベント『NOH NIGHT』が開催される。本イベントは、シテに観世流能楽師・重要無形文化財総合認定保持者の馬野正基氏、DJに2017年DMC世界DJ選手権を史上最年少（当時12歳）で制したDJ RENA氏を迎え、DJパフォーマンス、トークセッション、能『葵上』上演の三部構成で展開。650年以上の歴史を持つ観世能楽堂で能