ブルドックソースは5月2日から3日間、都内・渋谷の国際連合大学前広場で開催した青山ファーマーズマーケットに出店し、「＆Bull-Dog 素材を味わうドレッシング」シリーズの試食・販売を行った。同社にとっては初めての出店で「素材を味わうドレッシング」を体験してもらうべく、旬の国産野菜と組み合わせた試食を各日1000食限定で行った。会期中は全5種からなるレギュラータイプ、新たにシリーズに加わったプレミアムの3品と