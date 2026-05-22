全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『クラムボン』です。宮沢賢治が描いた幻想世界へと誘う深煎りコーヒー深煎りを中心に約15種ほどの豆を用意し、現店主の父が編み出したという独自の淹れ方でコーヒーを提供。どれもコクがありながらすっきりとした味わいで、自家製プリンとの相性がたまらない。店先の焙煎機から匂い立つ香りに魅了される。くるみプリン35