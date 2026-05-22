22日午前１１時５５分頃、山形県新庄市で、特殊詐欺の受け子とみられる人物が逃走したとして、警察が注意を呼び掛けています。 【犯人の特徴】年齢：２０歳代身長：１７０から１８０センチメートル位体格：やせ型 警察は、犯人が現在も逃走中だとして・在宅中であっても玄関や窓に必ず鍵を掛けて戸締りを徹底すること。・訪問者はドアスコープ、カメラ付インターホン等で身分や用件を確認すること。・不審者、