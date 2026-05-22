大相撲夏場所13日目。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをした大森は6勝目です。清水海との一番、立ち合いから離れて取りますが、右の上手まわしに手がかかるとすぐに投げをうち決まります。上手投げで勝ち、デビューの場所は6勝1敗の成績になりました。幕下で6戦全勝だった天空海が敗れたため、1敗力士の大森は幕下優勝の可能性が出てきました。千秋楽で1敗の力士による幕下優勝決定戦が行われます。