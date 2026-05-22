ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は6文字。1分以内を目標に、ひらめき力を試してみましょう！問題：「う が す く い そ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う が す く い そヒント：最後の文字は「く」答えを見る↓↓↓↓↓正解：すいそうがく正解は「すいそうがく」でした。▼解説「吹奏楽」とは、管楽器や打楽器を中心に編成された音楽のこと。学校の部活動でもおな