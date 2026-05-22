穴原（あなばら）温泉は、福島屈指の温泉街である飯坂温泉の中心部から、摺上川（すりかみがわ）を約2kmほどさかのぼった上流に位置します。にぎやかな繁華街が広がる飯坂に対し、こちらは「奥飯坂」や「離れ座敷」と呼ばれ、静寂に包まれた落ち着いた雰囲気が特徴の温泉地です。摺上渓谷の入り口に広がる温泉街には、老舗旅館や大型旅館が摺上川に面して立ち並びます。多くの宿の露天風呂からはダイナミックな渓谷美を望むことが