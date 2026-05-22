「ビーンスターク すこやかM1」雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、「ビーンスターク すこやかM1」（7月1日からリニューアル発売）の一部規格を先行発売する。「より母乳に近い粉ミルクを届けるために」同社は70年にわたり、母乳研究を続けている。同商品は、2015年から雪印メグミルクと共同で実施中の「第3回全国母乳調査」から得られた最新の研究成果を生かした、新しい育児用粉ミルクとなる。商品特長は、2015年か