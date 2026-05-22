「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド（インテージSRI＋（2025年1月〜2025年12月）コーヒー市場（容器 ： カップ）累計販売金額）「マウントレーニア」から、「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」を、5月26日に期間限定で発売する。「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオ