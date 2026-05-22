フレンチシックをテーマに演出した「ガーデンプール」（イメージ画）ANAインターコンチネンタルホテル東京は、東京タワーを眺める絶好のロケーションを誇る、屋外スイミングプール「ガーデンプール」（4FL.）を、6月1日から9月30日までの期間、夏季営業する。「ガーデンプール」は、赤坂・六本木という大都会の中心にありながら、アークヒルズの緑豊かな環境を生かし、“都会のオアシス”を感じさせるラグジュアリーな雰囲気が特長