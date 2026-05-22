「スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ」アース製薬は、消臭芳香剤「スッキーリ！」シリーズから、夏限定の香りとなる「スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ」および「スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ」を、6月1日から数量限定で発売する。気温や湿度が上昇する夏の季節は、部屋やトイレなどにこもるイヤなニオイが特に気になりやすい時期。ニオイ対策としての消臭効果はもちろんのこと、暑さで疲れた