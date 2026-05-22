「水天宮」境内（特別に許可を得て撮影）ロイヤルパークホテルは、6月1日から「［マタニティプラン］プレパパママの、お二人時間を記念に。癒しのホテルステイ」を発売する。安産祈願・子授けで有名な「水天宮」近くに位置する同ホテルでは、出産を控えた夫婦に向けた「マタニティステイプラン」を発売する。“新しい命を迎える今しかない大切なひとときを安心してゆっくりと過ごしてもらいたい”との想いから生まれた、出産前の“