韓国の８人組ボーイズグループ・ＳｔｒａｙＫｉｄｓのスンミンが足首の負傷により、６月に出演する米国音楽フェスティバル「ガバナーズ・ボール」に参加しないことを２１日、所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントが公式ＳＮＳで発表した。同社は「スンミンは来月７日に米国・ニューヨークで行われる『ガバナーズ・ボール』には不参加となり、７人体制でステージに立つ」「スンミンは３月に左足首の痛みを訴え病院で診察を