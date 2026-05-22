俳優舘ひろし（７６）主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開）のレッドカーペットイベントが２０日に東京都内で行われ、共演者として出席した宇崎竜童（８０）の姿に驚きが広がった。久々にイベントに姿を見せた。ロマンスグレーの依然ワイルドな髪型に口ひげ。年齢をまったく感じさせない堂々とした、渋すぎるたたずまいが印象的だった。この様子が伝えられるとネットでも話題に。「カッコ良すぎるだろこんなかっこい