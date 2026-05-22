フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの宇野昌磨（２８）と同女子で世界ジュニア選手権金メダルの本田真凜（２４）が２２日、都内で会見を行い、素朴な疑問について回答した。来季からアイスダンスで現役復帰することを明かした一方で、宇野は１日にプロｅスポーツチームの「ＶＡＲＲＥＬ」に加入。今後はプロゲーマーとアイスダンサーの二刀流で活動していく。アイスダンサーとしては２０３０年フランス・アルプス