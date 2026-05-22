夫婦で年金の受け取り方について話していると、「早く受け取ったほうが安心」という考え方もあれば、「繰り下げて増やしたほうが得ではないか」という意見が出ることがあります。 老齢年金は、原則65歳から受け取る仕組みですが、希望すれば受給開始時期を早めたり遅らせたりすることができます。ただし、繰上げ受給では年金額が減額され、繰下げ受給では増額されるなど、それぞれ特徴があります。 また、夫婦であっ