ホワイト（Ｗ）ソックス村上宗隆内野手（２６）の大活躍でもポストシーズン（ＰＳ）進出には高い壁がありそうだ。米メディア「ファンサイデッド」は２１日（日本時間２２日）、「Ｗソックスファンはそろそろプレーオフ進出の可能性を信じ始めるべき時かもしれない」との記事を配信した。２０２３年から３年連続で１００敗以上を喫した弱小球団が、今季はここまで２５勝２４敗でア・リーグ中地区２位につけている。もちろん４