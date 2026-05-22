DeNAは22日、6月6日のソフトバンク戦の試合後にメジャーリーグベースボール（以下、MLB）と共同で、子どもたちに野球の楽しさを伝える野球ふれあいイベント『MLB PLAY BALL Weekend｜ゆうぐれB-PARK』を開催することになったと発表した。「B-PARK」は、野球の競技経験や観戦経験がない未就学児および小学生を対象に、野球との出会いを提供し、野球の楽しさを体験してもらう取り組み。運営には神奈川県野球連盟中体連支部の軟式