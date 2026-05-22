「TOKYO LIGHTS 2026」って？ 都庁第一本庁舎 都民広場および西新宿エリアでは、夜を彩るクリエイティブな光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026（トウキョウ ライツ ニーゼロニーロク）」が、2026年5月23日（土）〜31日（日）に開催されます。 「Visible TOKYO」のコンセプトのもと、5つのテーマで光の体験を展開。都市・自然・感情・つながり、創造力――東京に息づくさまざまな要素を、光のアートとして可視化した演出空間が広が