思わぬ形で“否定”の空気が広がった。aespaのジゼルに浮上した“熱愛説”をめぐり、メンバーのニンニンが見せた思わぬ反応が注目を集めている。【画像】ジゼルの熱愛説、ニンニンが反応最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ジゼルと日本出身の作曲家ヤスダ・シンタロウ（Shintaro Yasuda）の熱愛説が拡散された。きっかけとなったのは、2人がそれぞれSNSに投稿した写真だった。似た場所で撮影されたとみられるショットや