「ミス東大2020」グランプリで現役の東大院生、タレントの神谷明采さん（26）が2026年5月21日にXを更新し、人気YouTuberのヒカルさんについて、「ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない」などとコメントした。SNS上では、この投稿に賛否両論の声が上がっている。「お家の本棚の質めっちゃ悪そう」発端は、登録者数3万人超のYouTubeチャンネル「東京大学恋愛学部」のショート動画だった。この動画では、ヒカルさ