◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第２日（２２日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子７６キロ級の鏡優翔（サントリー）は、決勝に進んだ。髪の色を自分の中で「ブームがきている」と話すピンクに染めて登場。準々決勝はテクニカルスペリオリティー、続く準決勝は２―１の辛勝。「１試合目は動きが悪いなって印象だった。２試合目は攻め