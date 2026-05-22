２３年の阪神ＪＦ、昨年のヴィクトリアＭとＧ１・２勝を挙げたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）が引退することが決まった。サンデーサラブレッドクラブが２２日にホームページ上で発表。?（旧ツイッター）でトレンド入りするなど、ＳＮＳを中心に引退を惜しむ声が多く寄せられている。同馬は前走の阪神牝馬Ｓで１０着に敗れた際、臀筋繊維の損傷による内出血が判明した。その後、北海道の