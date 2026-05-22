10年前、長野県軽井沢町でスキーツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡した事故。一審の実刑判決を不服として控訴していたバス運行会社社長など２人に対し、東京高裁は22日、控訴棄却を言い渡しました。事故が起きたのは2016年1月15日午前1時55分頃。東京から来たスキーツアーバスが軽井沢町で道路脇に転落し、乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡しました。国土交通省によりますと、事故