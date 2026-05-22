ワコールが展開する「OUR WACOAL（アワワコール）」と、人気デニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が初のコラボレーションを実現♡2026年6月4日（木）より、デニムスタイルをより快適に楽しめる3種のカップインウェアが登場します。服と下着の役割を1枚で叶える機能性に加え、デニムに映えるカラーリングや素材感にもこだわったアイテムは、この夏のワードローブに欠かせない存在に