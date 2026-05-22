宮城県警察本部＝2020年10月14日、仙台市青葉区本町仙台市の繁華街・国分町で女性のスカート内を盗撮したとして、宮城県警が性的姿態撮影処罰法違反と県迷惑行為防止条例違反の疑いで県警本部の40代男性警部補を書類送検していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。4月24日付。警部補は同日付で減給6カ月の懲戒処分を受け、依願退職した。書類送検容疑は3月6日夜、国分町で同僚と懇談した後、路上にいた面識のない女性