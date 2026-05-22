修学旅行中の高校生が死亡した沖縄県・辺野古沖の事故をめぐり、文部科学省が同志社国際高校について「政治的活動を禁じる教育基本法に反する」と判断したことを受け、中道改革連合の小川代表は「政治問題化しすぎることは控えた方がいい」と指摘しました。修学旅行中の高校生が死亡した辺野古沖の事故をめぐり、松本文科大臣はきょう（22日）の会見で、死亡した船長が日常的に基地建設への抗議活動を行っていたことを高校の教員ら