330万円スタートに「良心的」の声 一方でディーゼル廃止には賛否も2026年5月21日、マツダは新型「CX-5」を発表し、同日より販売を開始しました。国内外で高い人気を誇るミドルサイズSUVが、約9年ぶりのフルモデルチェンジを受け、3代目モデルへと進化します。マツダの主力SUVとして長年支持されてきたCX-5だけに、今回の全面刷新には大きな注目が集まっており、ネット上でも早速多くの反響が集まっています。【動画】「綾瀬は