阿川泰子が、『CROSSOVER NIGHT 2026』と題したビルボードライブ東京、大阪公演を9月に開催する。 （関連：かりゆし58、母の日の大阪野音で“最幸出会大感謝”の宴「宝物が年々増えていく20年でした」） 本公演は、ビルボードライブの秋を彩る恒例企画。シーンや世代を問わずリスナーを惹きつける阿川の歌声と、笹路正徳（Key）、バカボン鈴木（Ba）らバンドメンバーによるサウンドを間近で