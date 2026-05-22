＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、勝俣陵とレフティの細野勇策がトータル11アンダー・首位に並んでいる。【LIVEフォト】えっ！蝶ネクタイでゴルフを!?2打差3位タイに小木曽喬と竹山昂成。3打差5位タイに2週連続優勝がかかる藤本佳則と小平智、4打差7位タイには片山