厚生労働、文部科学両省は２２日、今春卒業した大学生の就職率（４月１日時点）が前年と同じ９８・０％だったと発表した。３年連続で９８％以上の高水準となった。人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の「売り手市場」が続いている。就職率は、就職を希望する学生（大学生の７５・６％）のうち、実際に職に就いた人の割合。調査は、全国の国公私立大６２校から４７７０人を抽出して実施した。男女別では、男子９