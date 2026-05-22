中部電力本店＝名古屋市米議決権行使助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）が、中部電力が6月の定時株主総会に諮る林欣吾社長と勝野哲会長の取締役再任案に反対を推奨したことが22日分かった。浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータ不正を受け、コンプライアンス（法令順守）上の懸念があることを理由に挙げた。