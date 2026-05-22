レゲエグループ「湘南乃風」の公式サイトが22日に更新され、メンバーのSHOCKEYE（49）が右膝半月板損傷のケガを負い、当面の間、一部パフォーマンスを制限すると発表した。同サイトで「湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、「右膝半月板損傷」と診断を受けました」と報告。「今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活