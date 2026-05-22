MLBは日本時間22日、公式インスタグラムを更新。前日21日のドジャース対パドレス戦、最大の山場となった5回の満塁の場面で、投手・大谷翔平選手とショートのムーキー・ベッツ選手がみせたコミュニケーションに注目し、動画や写真で紹介しました。ドジャースはこの試合、2位パドレスとの首位攻防戦で勝利し、ライバル対決となった同カード勝ち越しを決めました。大谷選手は約1か月ぶりの二刀流出場となり、投打でチームの勝利に貢献