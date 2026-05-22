RCサクセション「カバーズ」 ユニバーサル ミュージックは、Made in Japanの高品質レコード“100% Pure LP”の新作として、8月26日にRCサクセション「カバーズ」、THE TIMERS「THE TIMERS」、テレサ・テン「酒醉的探戈」の3作品を発売する。シリアルナンバー入りの1,000枚完全生産で、価格は各11,000円。 8月リリース“100% Pure LP”タイトル RCサクセション「カバ&#